In Iphofen können ab sofort am Parkplatz Einersheimer Tor an zwei weiteren Ladesäulen Elektroautos mit regionalem Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Dieter Lenzer hat gemeinsam mit Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie, die neuen Ladesäulen symbolisch in Betrieb genommen. Das teilt die N-Ergie in einem Presseschreiben mit.

Mit den neuen Stationen hat die Stadt Iphofen nun sieben öffentliche Ladesäulen in Betrieb. Am Einersheimer Tor befinden sich fünf Ladesäulen, zudem jeweils eine an der Karl-Knauf-Halle und eine in der Birklinger Straße.

Die neuen Säulen verfügen über jeweils zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW). Die zwei anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden. Seit vergangenem Jahr kann am Parkplatz Einersheimer Tor auch das E-Car-Sharing-Angebot der Stadt genutzt werden, heißt es in der Mitteilung noch.