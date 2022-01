Marktbreit vor 26 Minuten

Siebenjährige bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen übersah eine 15-jährige Mofafahrerin in der Pfarrgasse an der Einmündung zur Fleischmannstraße ein am Fahrbahnrand stehendes, siebenjähriges Mädchen und touchierte dieses. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen, berichtet die Polizei.