Sickershausen vor 12 Minuten

Sickershausen: Unbekannter zerstört Bäume mit Machete

Wenn rohe Kräfte sinnlos walten: In der Nacht zum Freitag tobte sich ein Baumfrevler an einem Wirtschaftsweg in Sickershausen aus. Der Schaden dürfte bei 1000 Euro liegen.