Lange haben die Sickershäuser auch um die Kirchweih 2021 gebangt. Schließlich ist die Entscheidung gefallen: Die Kerm wird in diesem Jahr gefeiert – im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten.

So richtig los geht's am Freitag, 8. Oktober, mit der Rathausstürmung um 19 Uhr. Die sieben Geometer und Prediger Thomas Beer luchsen dabei in einem lustigen Schauspiel Oberbürgermeister Stefan Güntner den Schlüssel zum Rathaus ab und gewinnen dadurch für ein Wochenende die Macht über Sickershausen.

Predigt wird im Freien verlesen

Der Sonntag, 10. Oktober, startet mit einem Kirchweihgottesdienst um 10.10 Uhr im Garten hinter der Festhalle, bevor um 13.30 Uhr mit dem Umzug der eigentliche Höhepunkt der Kerm ansteht. An Ideen hat sich in den vergangenen zwei Jahren jede Menge angesammelt, so dass sich Besucher auf tolle Wagen und Fußgruppen freuen können. Die Ausgrabung findet wie immer an der Ecke Schillingstraße/Ringstraße statt.

Die Predigt wird wie schon im vergangenen Jahr nach dem Umzug im Freien verlesen – diesmal im Garten hinter der Festhalle. Außerdem gibt es sie als Kirchweihzeitung zum Nachlesen.

Auch der Montag, 11. Oktober, steht ganz im Zeichen der Tradition. Um 13.30 Uhr ist Schubkarrenrennen, um 16 Uhr findet die Dorfmeisterschaft statt und um 19 Uhr endet die Kirchweih mit der Eingrabung am Ausgrabungsplatz.

An allen Tagen dreht sich auf dem Dreschplatz ein Kinderkarussell auf einem kleinen Rummel.