Sickershausen vor 1 Stunde

Sickershausen beendet die Kerm mit dem Schubkarrenrennen

"Es war im Rahmen des Erlaubten ein schöne Schnitthapples-Kerm", resümierte Kirchweihprediger Thomas Beer am Montag nach vier Tagen im Kirchweihfieber. Außer dem Tanz zogen die Verantwortlichen alle Veranstaltungen durch und auch die abendlichen Essensangebote in der Sickerhalle wurden von der Bevölkerung gut angenommen. Den letzten Kirchweihtag im Kitzinger Stadtteil Sickershausen prägten das Schubkarrenrennen, die vom Gesangverein ausgerichtete Dorfmeisterschaft und abends die Kirchweiheingrabung. Beim Schubkarrenrennen vor der Sickerhalle wetteiferten viele Teilnehmer mit Schubkarren und Wassereimern, wobei es galt, Hindernisse über wie Dachlatten, Wippen und Slalom zu fahren und dabei schnell zu sein und zudem wenig Wasser zu verschütten. Auch in diesem Jahr statteten über 20 Schüler der Kitzinger St. Martin-Schule der Gaudiveranstaltung einen Besuch ab und mischten eifrig mit.