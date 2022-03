Münsterschwarzach vor 50 Minuten

Sicher zum EGM

Bei Wind und Wetter, egal zu welcher Jahreszeit, sorgen sie dafür, dass ihre MitschülerInnen sicher vom Busbahnhof zur Schule gelangen: die Schülerlotsen des Egbert-Gymnasiums. Mit Jana Lenz, Lucas Rath und Mathilda Schuhmann haben nun drei von ihnen den Kreisentscheid des Schülerlotsenwettbewerbs gewonnen. Die Preise übergaben die Polizeihauptmeisterinnen Sabine Diener und Simone Zschätzsch. Beide zeichnen für die Ausbildung der Schülerlotsen verantwortlich. Zusammen mit ihnen freuten sich auch Schulleiter Markus Binzenhöfer, Bruder Jeremia Schwachhöfer, ständiger Vertreter des Schulleiters, Martin Pohl, Mitarbeiter im Direktorat, und Andrea Weber-Brandt, die die Arbeit der Schülerlotsen am EGM koordiniert, über den Erfolg und das ehrenamtliche Engagement der SchülerInnen. Jana, Lucas und Mathilda werden auch im Mai am Bezirksentscheid in Gemünden teilnehmen.