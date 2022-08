Die Touristinformation Volkacher Mainschleife bietet auch zum 72. Fränkischen Weinfest in Volkach einen Shuttleservice via Bus und Bahn an. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Die Freizeitbuslinien 105/106 "Mainschleifen-Shuttle", die VGN-Linie 107 "Mainschleifen-Express", die Mainschleifenbahn sowie der Weinfest-Express machen einen Weinfestbesuch ohne eigenes Auto möglich. 29 Orte können diesen Service nutzen.

Das Mainschleifen-Shuttle und der Weinfest-Express verkehren von Freitag, 12. August, bis Montag, 15. August, mehrmals täglich bis in die frühen Morgenstunden hinein. Das Mainschleifen-Shuttle bietet auf den Linien 105 und 106 einen Anschluss bis Eisenheim und Wipfeld sowie auf der Linie 106 einen Anschluss für die Großgemeinde Kolitzheim sowie bis nach Gerolzhofen und Dingolshausen. Am Montag gilt auf den Linien der Feiertagsfahrplan. Der Weinfest-Express versorgt Dimbach, Eichfeld, Rimbach.

Auch das 9-Euro-Ticket wird akzeptiert

Die Touristinformation hat zum Weinfest die Anzahl der Busse erhöht, allerdings muss aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens mit Verspätungen bei den Hinfahrten gerechnet werden, heißt es in der Meldung. Eine Tageskarte kostet pro Person 4,50 Euro, ein Einzelfahrschein 2,60 Euro und Kinder unter 15 Jahren zahlen als Einzelfahrschein 1,30 Euro. Im regulären Linienverkehr in Richtung Schweinfurt und Seligenstadt sowie Würzburg wird die Haltestelle Gaibacher Straße während des Weinfestes bis einschließlich Montag, 15. August, nicht angefahren. Offizieller Zustiegspunkt ist der Busbahnhof, alle anderen Haltestationen in Volkach werden regulär angefahren.

Die Mainschleifenbahn ist am Samstag, Sonntag und Montag im Einsatz. Für Fahrgäste aus Schweinfurt und Würzburg gibt es über Seligenstadt die Möglichkeit zum Umstieg auf die Mainschleifenbahn nach Volkach-Astheim. Für Spätheimkehrer bietet die Bahn am nur Samstag, 13. August, Fahrten ab 22 Uhr an (kein Halt an den Haltestellen Escherndorf-Vogelsburg und Eisenheim).

Im Mainschleifenshuttle und dem Mainschleifenexpress wird auch das 9-Euro-Ticket akzeptiert. Bei allen anderen Angeboten gilt der jeweilige Tarifsatz.

Weitere Informationen gibt es unter www.volkach.de, Tel.: (09381) 40112, während des Festbetriebs Tel.: (09381) 718840.