Die Freizeitbuslinie „Mainschleifen-Shuttle“ startet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, in die Saison. Die Linien 105 und 106 verbinden dann bis 9. Oktober an Freitagen, an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen 26 Orte zwischen Mainschleife und Steigerwald. Die Fahrt verlaufe über drei Landkreisgrenzen hinweg, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Zehn Gemeinden sind daran beteiligt: Volkach, Nordheim am Main, Sommerach, Schwarzach, Eisenheim, Wipfeld, Kolitzheim, Frankenwinheim, Dingolshausen und Gerolzhofen. Die beiden Buslinien verkehren dabei parallel zueinander. Das Mainschleifen-Shuttle Linie 105 bedient die Gemeinden Volkach (mit Astheim, Escherndorf), Ober- und Untereisenheim, Wipfeld, Nordheim, Sommerach und Münsterschwarzach.

Die Linie 106 verbindet Volkach (mit Fahr, Gaibach, Obervolkach, Krautheim) mit Kolitzheim mit all seinen Ortsteilen, Frankenwinheim, Gerolzhofen und Dingolshausen. Die Busse fahren ihre jeweilige Tour immer im Kreis und treffen zeitgleich zum Umsteigen in Volkach am Bahnhof ein.

Wer am Wochenende auch einen Bahnanschluss für seine Reiseplanung benötigt, kann ab Volkach ergänzend die Freizeitbuslinie 107 „Mainschleifen-Express“ zwischen Volkach und dem Bahnhof Kitzingen über Nordheim, Sommerach, Schwarzach und Dettelbach nutzen. Ab Volkach Busbahnhof bestehen weitere Anschlüsse via Bus in Richtung Würzburg und Schweinfurt.

In den Freizeitbuslinien 105, 106 und 107 ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, heißt es abschließend.

Informationen zu Saison-Terminen und kurzfristigen Fahrplan-Änderungen im Internet unter www.volkach.de