Wie bereits 2021 fanden auch in diesem Jahr die zwei Vorstellungen des Oberstufentheaters am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) auf der Open Air-Bühne im Schulhof des LSH statt. Dass es der "Sommernachtstraum" sein würde, der zur Aufführung kommen sollte, hatte alle Beteiligten nur in der Entscheidung für die "Naturbühne" bestärkt und auch das Wetter war ihnen wohlgesonnen. Einmal bei hohen Temperaturen sowie strahlendem Sonnenschein und einmal bei etwas kühlerem Wetter begeisterte das Ensemble das zahlreich erschienene Publikum.

Unter der Ägide von Herrscher Theseus (Vincent Strobl, Q12) samt seiner Verlobten Hippolyta (Catrin Grau, Q11) und den Hoheiten des Elfenreiches Oberon (Gereon Heuter, Q12) mit Gattin Titania (Isabell Beck, Q12) konnten sich die zwischen Verlieben und Entlieben hin- und hergerissenen Paare Hermia (Lara Mahr, Q12) und Lysander (Elâ Fröhlich, Q12) sowie Helena (Anna Götz, Q12) und Demetrius (Emil Albert, Q12) versammeln. Stets umtriebig im Hintergrund agierte Puck (Clara Fleischmann, Q12), der zusammen mit Oberon die Wirren zwischen den Paaren anstiftete. Mitten in dem Chaos zwischen Tag- und Nachtwelt intensivierten derweil die Handwerker Squenz (Emil Albert, Q12), Zettel (Paul Martin Hubmann, Q12), Flaut (Laura Langguth, Q11, auch zu sehen als Hermias Mutter Egea), Schnauz (Antonia Hebbel, Q12), Schnock (Pia Thurn, Q11, ebenso Philostrat) und Schlucker (Jiayu Liu, Q11, auch als Erster und Zweiter Elf) mehr ambitioniert als begabt ihre dramaturgischen Bemühungen um einen gelungenen und möglichst gewinnbringenden Auftritt auf der bevorstehenden Hochzeitsfeier. Als Elfe im Gefolge Titanias unterstützte Ethan Biel aus der Q11 das Ensemble.

Insgesamt überzeugte sowohl das Ensemble des Oberstufentheaters als auch das Ambiente des Open Airs und so bekam das Team zusammen mit ihrer betreuenden Lehrerin Evi Semle am Ende der Vorstellungen lang anhaltenden und begeisterten Applaus. Und so heißt es bestimmt auch nächstes Jahr wieder: Oberstufentheater am LSH natürlich Open Air, wie denn sonst!

Von: Eva Burkard (Öffentlichkeitsarbeit, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)