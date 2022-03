Mainbernheim vor 1 Stunde

Sexuelle Belästigung: Tatverdächtiger ermittelt

Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizeiinspektion Kitzingen vermelden. Wie bereits am Montag berichtet, kam es am vergangenen Sonntag am Stromhaus zwischen Iphofen und Mainbernheim zu einer sexuellen Belästigung. Ein bis dahin unbekannter Mann sprach ein 14-jähriges Mädchen mehrmals auf obszöne Weise an, berichtete die Polizei. Auch aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte inzwischen ein 48-jähriger Tatverdächtiger aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt ermittelt werden, welcher sich vorübergehend im Landkreis Kitzingen aufhält. Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Kitzingen leitete ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.