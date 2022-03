Mainbernheim vor 1 Stunde

Sexuelle Belästigung

Eine 14-jährige Schülerin traf sich nach Angaben der Polizei am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr sich mit ihren Freunden am Stromhaus neben dem Radweg zwischen Mainbernheim und Iphofen. Außerdem befand sich noch ein circa 50 Jahre alter, unbekannter Mann dort. Unvermittelt habe dieser angefangen, das Mädchen verbal sexuell zu belästigen, so die Polizei. Erst am späteren Abend vertraute sich die 14-jährge ihren Eltern an, die die Polizeiinspektion Kitzingen verständigten. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.