Kitzingen vor 33 Minuten

Sexualdelikt: 39-Jähriger gefasst

Ein Sexualdelikt wurde der Polizeiinspektion Kitzingen am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr mitgeteilt. Eine Frau konnte von ihrem Anwesen in der Glauberstraße in Kitzingen aus beobachten, wie ein Mann in einem angrenzenden Gebüsch Blickkontakt zur ihr aufnahm und dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 39-jähriger Mann angetroffen und vorläufig festgenommen, so der Polizeibericht. Der wohnsitzlose Mann muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.