Iphofen vor 46 Minuten

Serenade zum Jubiläum des Fördervereins der Musikschule Iphofen

Nachdem wegen Corona das Jubiläum verschoben werden musste, freuen sich die Verantwortlichen des Fördervereins Musikschule Iphofen laut deren Pressemitteilung, dass sie nun endlich am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr am Kirchplatz und im Innenhof des Dienstleistungszentrums Iphofen das "25+2-jährige" Jubiläum des Vereins gebührend feiern können. Das 20-köpfige Streichorchester der Musikschule der Stadt Kitzingen (im Bild) unter der Leitung von Mary Lynn Zack spielt zu diesem Anlass ein Programm mit Pop und Klassik. Dass das kein Gegensatz sein muss, beweisen die Hits, unter anderem von Abba und John Williams oder Elton John genauso wie Werke von Tschaikowsky, Edward Elgar und anderen klassischen Komponisten. In der Pause bewirtet der Förderverein der Musikschule Iphofen mit Snacks und Getränken. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Serenade in St. Veit statt.