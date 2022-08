Mit einer überragenden Teamleistung setzte sich im bayerischen Landesfinale in Neutraubling die FLSH Fußballauswahl der Jahrgänge 2008 bis 2010 gegen zwei hochfavorisierte Eliteschulen des Fußballs durch und fährt vom 13. – 17. September zum Bundesfinale nach Berlin.

Beeindruckt waren die Gaibacher Jungs nur bei der Ankunft ihrer Gegner. Die Auswahlmannschaften aus der Region von Augsburg und Nürnberg präsentierten sich mit einheitlichem Outfit, großem Betreuerstab und offensichtlich körperlicher Überlegenheit. Erster Gegner war die Auswahl der Mittelschule Gersthofen, Partnerschule des FC Augsburg und Sieger der südbayerischen Qualifikation. Das durch die Bank mit handlungsschnellen und technisch sehr gut ausgebildeten Spielern bestückte Team setzte die Wettkampfmannschaft des FLSH Schloss Gaibach von Beginn an mit großer Ballsicherheit und einigen gefährlichen Angriffen unter Druck. Aber nach gekonnter Ballannahme eines Torwartabschlags und schnellem Kombinationsspiel gelangte der Ball ins Zentrum zu Christoph Röll, der nach herrlichem Doppelpass zum Abschluss kam. Seinen Schuss konnte der Torwart nur zur Seite abwehren, wo Hannes Schindler handlungsschnell den Ball in die Maschen beförderte. Von nun an stieg minütlich das Selbstbewusstsein der Gaibacher und bei Gersthofen war von der Leichtigkeit der Anfangsphase nicht mehr viel zu sehen.

Für das Ticket nach Berlin benötigten dann sowohl Gaibach als auch Nürnberg im Finalspiel einen Sieg. Nürnberg war lange dominierend, aber in der zweiten Halbzeit hatte man den Eindruck, Nürnberg wollte das Spiel lässig über die Zeit bringen und war nicht mehr so zielstrebig wie vorher.

Nach einigen guten Offensivaktionen war es vier Minuten vor Spielende so weit. Die jungen Unterfranken provozierten einen für Nürnberg fatalen Fehlpass ins Zentrum. Christoph Röll sprintete an den verdutzten Innenverteidigern vorbei und vollendete trocken zum 1:1 Ausgleichstreffer. In der Restspielzeit hielt der Gaibacher Torwart Bastian Höhn wie schon mehrmals vorher im Spiel und mit dem Schlusspfiff war klar, dass ein 11m-Schiessen entscheiden musste. Das war nichts für schwache Nerven. Dreimal hintereinander scheiterte Nürnberg jeweils mit einem Matchball zum Turniersieg an Torwart Bastian Höhn und mit dem sechzehnten Schützen standen sie dann selbst unter Druck. Als Höhn diesen Ball dann sicher in Händen hielt, brachen in Neutraubling alle Dämme. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" hallte es über den Platz und nachdem der verantwortliche Sportlehrer Matthias Blaß mit einem Rückwärtssalto auch noch seinen Wetteinsatz eingelöst hatte, konnte das Team glücklich zur Siegerehrung schreiten.

Von: Wolfgang Schneider (Sportlehrer, FLSH Schloss Gaibach)