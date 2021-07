Dettelbach aktualisiert vor 1 Stunde

Seniorengottesdienst vor dem Kloster

Viele Wege führen zu Gott, beim Seniorengottesdienst in Dettelbach, diesmal bei Picknick-Atmosphäre am Franziskusbrunnen vor der Kulisse des Franziskanerklosters und der Wallfahrtskirche Maria im Sand. Das Seniorenteam um Irene Stockmann hatte den Gottesdienstort ansprechend gestaltet. Rita Selzam begleitete mit dem Schifferklavier musikalisch die von Diakon Lorenz Kleinschnitz geleitete Feier. Im Mittelpunkt stand die Geschichte eines kleinen Jungen und einer alten Dame, die sich zufällig auf einer Parkbank begegneten und sich eine Coladose, einen Müsliriegel und eine Stunde Zeit teilten. Eine freudige Begegnung, die ihnen ihre Angehörigen zu Hause ansahen. Auf die Frage warum sie so glücklich aussahen, die alte Dame zu ihrem Sohn: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – und er ist viel jünger, als ich gedacht habe." Und der kleine Junge zu seiner Mutter: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen und sie hat ein wundervolles Lächeln!" Die Teilnehmer und hinzu gekommenen Besucher der Wallfahrtskirche fühlten sich wohl und erlebten mitten in der Coronazeit eine glückliche Stunde in Gemeinschaft. Mit einem Picknick-Paket machten sich alle dankbar für das Erlebte auf den Weg nach Hause. Hoffentlich erleben wir so etwas bald wieder, so der Tenor.