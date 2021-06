Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Seniorengottesdienst im Schatten der Arche

Wie Elia unterm Ginsterstrauch suchten die Teilnehmer beim Openair-Seniorengottesdienst in Stadtschwarzach auf dem Kirchplatz unter der Linde und vor der Arche Schatten. Trotz schlechter Wettervorhersagen erlebten sie bei strahlendem Sonnenschein einen kurzweiligen „Pick-Nick-Gottesdienst“ mit frohen Liedern und viel Gesang. „Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr“, gilt auch heute vielen Menschen aller Altersklassen. Einen Krug Wasser und ein Brot bringt dem „ausgeburnten Elia“ in der biblischen Lesung ein Engel mit den Worten: „komm, iss und trink, dann steh auf und geh weiter“. Diese Ermutigung nahmen die circa 60 Teilnehmer mit und stärkten sich in einer frohen Gemeinschaft unter Einhaltung der gegebenen Hygienebedingungen mit einem Börekstick und einem Energydrink. „Schön war’s, hat gut getan“, so beim Auseinandergehen. Die Verantwortlichen vom Team „Generation plus“ hatten wieder die Voraussetzungen für diese Nachmittagsstunde geschaffen. Helmut Dülch begleitete die gottesdienstliche Zusammenkunft an der Orgel.