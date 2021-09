Schwarzach vor 1 Stunde

Senioren traten in die Pedale

„Es soll auch was bei uns im Schwarzacher Beckens im Rahmen der Seniorenwochen des Landkreises laufen“, so die Intention von „Generation plus“ mit verschiedenen Schnupperaktionen. So auch eine Radtour, bei der eine stattliche Gruppe von Radlern dem Schwarzacher Raum und darüber hinaus mit und ohne Elektro-Unterstützung bei strahlendem Sonnenschein startete. Von Schwarzach aus führte die Strecke über den Skulpturenpark in Dettelbach nach Mainstockheim zur ehemaligen Synagoge. Nach einer kurzen Führung in der heutigen katholischen Kirche St. Gumbert ging es in zwei Gruppen weiter. Über Buchbrunn und den Eselsberg erlebten die „Gipfelstürmer“ einen Traumblick über das fränkische Land, während die zweite Gruppe die Mainlandschaft, das Maingelände in Kitzingen mit all den Freizeitmöglichkeiten erleben konnten. Highlight war das gemeinsame Picknick auf dem ehemaligen Gartenschaugelände. Wasser, Brot und Zwetschgen genügten als Stärkung und „Gemeinsam wird das Leben bunt“ wurde auch mit dieser Aktion in die Tat umgesetzt und tat allen gut. Gerne sind wir wieder mal dabei, so die Teilnehmer.