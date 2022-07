Die Organisatoren des Spätlese-Treffs haben die Seniorinnen und Senioren aus Großlangheim wieder zu einem gemeinsamen Nachmittag ins Jakobushaus eingeladen, welchem sie trotz der Hitze zahlreich gefolgt sind. Mittelpunkt des Nachmittags war das bekannte und sich stets umgreifende aktuelle Thema von Enkeltrickbetrügern. Dazu hatte Markus Bursch von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle bei seinem Vortrag "Senioren sicher zu Hause" aufmerksame Zuhörer.

Zunächst erklärte er, warum gerade Senioren so oft von Betrügereien betroffen sind. Sie haben Zeit und hören länger zu und sie sind weniger misstrauisch. Außerdem nutzen Betrüger menschliche Schwächen wie Hilfsbereitschaft und Mitleid aus. Herr Bursch erläuterte verschiedene Vorgehensweisen der Täter, wie Enkeltrick, Nachbarschaftstrick oder Diebstahl am Geldautomaten. Man braucht auch keine Angst zu haben, denn die Täter erschleichen sich das Geld immer durch Tricks und nicht mit Gewalt. Zum Schluss gab er den interessierten Gästen die drei wichtigsten Tipps wie man sich schützen kann: Kein Geld an Unbekannte geben, keine Fremden in die Wohnung lassen und sich nicht ablenken lassen!

Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortete er bei Kaffee und Kuchen noch Detailfragen und die Anwesenden berichteten von ihren eigenen Erfahrungen. Es zeigte sich, dass nahezu jeder schon Anrufe erhielt, die wirklich professionell ausgeführt werden und die Leute ängstigen. Er riet, sich bei solchen Anrufen nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen und immer einfach aufzulegen. Gestärkt in dem Bewusstsein künftig besser gegen die Tricks gewappnet zu sein, gingen die Gäste nach Hause.

Von: Inge Thomaier (Organisationsteam, Langemer Spätlese)