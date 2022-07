Sommerach aktualisiert vor 30 Minuten

Senioren-Nachmittag am Sommeracher Weinfest

Bürgermeister Elisabeth Drescher setzte mit der Einladung aller Sommeracher Senior*innen zum Weinfestmontag-Nachmittag die langjährige Tradition ihres Vorgängers Altbürgermeister Elmar Henke fort. Nicht nur, weil sich das Wetter so freundlich zeigte, nahmen viele der Älteren die Einladung gerne an und freuten sich über Kaffee, Torten und Kuchen, die von den Sommeracher Landfrauen serviert wurden. Seniorenbeauftragte Maria Sauer bedankte sich bei der Bürgermeisterin Elisabeth Drescher für die außergewöhnliche, wohlwollende Geste und hieß auch die Geistlichkeit Pater Isaak OSB sowie Pfarrerin Mareike Rathje willkommen. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher betonte bei ihrer Ansprache die Wichtigkeit und Wertschätzung der älteren Generation im Ort, die für sie zur Herzensangelegenheit geworden sei. Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter ließ es sich nicht nehmen, um besonders Grußworte an die Senior*innen zu richten. Den Kontakt zu den Älteren im Ort möchte sie auf jeden Fall pflegen. Mit schwungvollen Schlagern und zum Teil selbst getexteten, komponierten fränkischen Liedgut verbreitete Alleinunterhalter Lorenz Strasser sehr viel Stimmung zu einem gelungenen Nachmittag.