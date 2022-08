Etwashausen vor 54 Minuten

Selfie mit Söder: Vertreter des Glashandwerks treffen Ministerpräsident

Auf der internationalen Handwerksmesse Anfang Juli in München war auch das bayerische Glashandwerk vertreten. In der Sonderschau "Young Generation" wurde um handwerklichen Nachwuchs geworben. Das teilt Siegfried Frank aus Kitzingen, Landesinnungsmeister des bayrischen Glaserhandwerkes und Obermeister der unterfränkischen Glaser-Innung , in einem Presseschreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind: