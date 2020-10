Im Rahmen des ökologischen und klimafreundlichen Grünflächenmanagements und des neuen Konzepts „Grünes Band Volkach“ lädt die Stadt Volkach laut Pressemitteilung für Freitag, 23. Oktober, 14 Uhr, zu einer ersten Mitmachaktion ein: Eine Mäh- und Rechenaktion. Treffpunkt ist in der Josef-Wächter-Straße gegenüber der Seniorengerechten Wohnanlage „Am Rosengarten“.

Das Thema Biodiversität in der Stadt treibt den Bauhof Volkach mitsamt seinen Stadtgärtnern um, so die Mitteilung. Seit Jahren schon werde das Grünflächenmanagement diesem Ziel angepasst. So werden beispielsweise Wiesen aus ökologischen Gründen nur einmal im Jahr gemäht, oder Blumenbeete mit besonders widerstandsfähigen Stauden bepflanzt.

Begleitet von Stadtgärtner

Unter dem Motto „nicht nur reden, sondern handeln“ organisiert die Stadt unterschiedliche Mitmach-Aktionen, bei denen man sich aktiv einbringen können. Zum Start findet eine erste Mäh- und Rechenaktionstatt: Stadtgärtner Harald Sauer wird vor Ort sein und alle Teilnehmer mit Gabeln und Rechen ausrüsten und einweisen. Die entsprechende Wiese wurde zuvor fachgerecht von den Mitarbeitern des Bauhofs Volkach gemäht.

„Wir freuen uns, wenn diese und auch die geplanten anderen Mitmach-Aktionen gut angenommen werden und wir gemeinsam die Biodiversität der Stadt weiter voranbringen“, betont Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Gleichzeitig erinnert er an die AHA-Regeln wie Abstandhalten und das Tragen von Alltagsmasken, die auch für die Mitmach-Aktionen gelten.