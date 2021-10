Großlangheim vor 46 Minuten

Seit fünf Jahren keine Kfz-Steuer gezahlt

Am Mittwochvormittag kontrollierte die Polizei auf der Hauptstraße in Großlangheim einen 30-jährigen VW-Fahrer mit einer ausländischen Zulassung. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seit fünf Jahren in Deutschland wohnt, seinen Pkw aber noch nicht hier zugelassen hat und somit auch keine Steuer dafür zahlt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Vergehens nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.