Wenn man zufrieden ist, braucht man nichts zu ändern, wenn es harmoniert und funktioniert, kann alles beim "Alten" bleiben, so auch beim Stadelschwarzacher FC Bayern Fanclub "Rote Hölle 2013". Seit der Gründung vor acht Jahren, führt immer noch das gleiche Team den Stadelschwarzacher FC Bayern-Fanclub. Markus Fick steht auch in den nächsten zwei Jahren an der Spitze der Stadelschwarzacher Bayern Fans.

Fast könnte man meinen der Fanclub "Rote Hölle" hat sich seine Idole zum Vorbild genommen. Hat der FC Bayern München seit zehn Jahren eine Konstanz in Sachen Deutscher Fußballmeister gibt es im Stadelschwarzacher Fanclub seit acht Jahren eine Beständigkeit in Sachen Führung und Vorstandschaft. So war auch die fünfte Wahl der Vorstandschaft in der Fanclubgeschichte mehr oder weniger Routine. Im Rekordtempo wurde die Führungsmannschaft, die seit der Gründung im Jahr 2013 den Fanclub führt von den Mitgliedern bestätigt. Es läuft einfach im Fanclub, der mittlerweile knapp 130 Mitglieder zählt. Nach zwei Jahren, der Zurückhaltung freut man sich in der "Roten Hölle" nun wieder mehr Aktivitäten rund um den Bundesligafußball und den FC Bayern anbieten und erleben zu können. Für die kommenden Saison hat man in Stadelschwarzach bereits eine Karten-Zusage für ein Heimspiel der Bayern. Die Vorfreude bei den Bayernfans ist groß. Darüber hinaus soll auch im Laufe des Jahres die Fanclub-Garderobe um ein zusätzliches Accessoire erweitert werden und so kommen im Herbst die "Roten-Hölle-Hoodies".

Zur neuen beziehungsweise bewährten Führungsmannschaft der "Roten Hölle" wurden gewählt: erster Vorsitzender: Markus Fick, Stellvertreter: Alexander Virnekäs, Kassier: Alexander Ebert, Schriftführerin: Marina Zehner, Beisitzer(Inn): Isabell Virnekäs, Andreas Burger, Christian Fick, Kassenprüfer: Hermann Lorey und Bernhard Fick.

Von: Dominik Berthel (Pressewart, FC Bayern-Fanclub "Rote Hölle" Stadelschwarzach)