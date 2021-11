Wilhelm Schulz aus Seinsheim feierte am Dienstag seinen 85. Geburtstag. Der gebürtige Seinsheimer hat noch einen Bruder. Verheiratet ist er seit 1978, hat zwei Töchter und eine Enkeltochter. Die Passion des gelernten Malers und Verputzers sind Rosen.

Wilhelm Schulz ist Gründungsmitglied des FC Seinsheim. Seit 62 Jahren gehört er als Mitglied und Sänger dem Gesangverein an und ist damit auch der älteste aktive Sänger. Das Vereinsleben spielt überhaupt eine große Rolle in seinem Leben. Er ist so ziemlich bei allen Vereinen dabei.

Wenn etwas zu machen ist, kann man auf ihn zählen. Seit neun Jahren pflegt er seine Frau Monika mit liebevoller und unermüdlicher Hingabe trotz seiner 85 Jahre. Zu den Gratulanten zählte auch Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht.