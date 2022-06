Vor 50 Jahren läuteten für Johanna und Valentin Kraus die Glocken der Kirche in Schönbrunn (Landkreis Bamberg). Am Donnerstag feierte das Ehepaar, das seit zwei Jahren in Schwarzenau lebt, das Fest der Goldenen Hochzeit. Es gratulierten ihre Kinder Joachim, Christian und Barbara mit ihren Familien, darunter zehn Enkel. Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt überreichte Blumen.

Standesamtlich getraut wurden die Jubilare am 23. Juni 1972 in Schönbrunn. Zunächst lebte das junge Paar in Burgwindheim. 1978 bezogen sie ein Eigenheim in Schönbrunn. Johanna Kraus ist eine geborene Vogel und stammt aus Burgwindheim. Geboren wurde sie in einer kleinen Entbindungseinrichtung in Geiselwind. Mit vier Geschwistern wuchs die Tochter eines Holzhändlers und seiner Frau in Burgwindheim auf.

Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin leitete sie den Burgwindheimer Kindergarten bis 1978. Danach übernahm sie Vertretungen in diversen Kindergärten, arbeitete im Büro des Mannes mit und kümmerte sich um Haushalt und Kinder. Ihre Hobbies sind Gartenarbeit und das Lösen von Kreuzworträtseln. Zusammen mit ihrem Mann spielt sie gern Golf.

Liebe für alles, was mit dem Ball zu tun hat

Valentin Kraus ist ein Sportler durch und durch. "Ich liebe alle Sportarten, die etwas mit einem Ball zu tun haben", sagt der rüstige 70-Jährige. Von Klein auf spielte er Fußball, zuletzt beim FC Bamberg in der Landesliga. Als Spielertrainer ist er vielen Kickern bekannt. Geboren ist er in Schönbrunn. Seine Eltern hatten Nebenerwerbslandwirtschaft. Zwei Brüder und eine Schwester begleiteten ihn in der Kindheit.

Nach dem Fachabitur in Bamberg studierte er Vermessungswesen in Würzburg. Sechs Jahre arbeitete er bei einer Tiefbaufirma, die auf Autobahnbau spezialisiert war. Das Biebelrieder Kreuz war eines von vielen bekannten Projekten in der Region. 1984 machte er sich selbstständig und gründete sein eigenes Ingenieurbüro. Auch im Rentenalter ist sein Knowhow bei Tiefbaufirmen noch stark gefragt, unter anderem bei der Firma Strabag.