Seit 175 Jahren gibt es das Kitzinger Malergeschäft Lorenz

1846: Der Erfinder des Brühwürfels Julius Maggi wird geboren, Bayern wird jetzt offiziell nicht mehr Baiern geschrieben und Carl Zeiss eröffnet in Jena seine erste optische Werkstatt. Und in Kitzingen? Da startet der Betrieb des Maler- und Stukkateurgeschäfts Lorenz. Doch das Familienunternehmen Lorenz GmbH & Co KG ist alles andere als in die Jahre gekommen. Im Gegenteil: Felix Lorenz bringt sich seit 2016 ebenfalls in die Unternehmensführung ein, in der Großvater Dieter und Vater Peter die Leitung haben – als siebte Generation.