Marktbreit vor 1 Stunde

Seit 100 Jahren fallen in Marktbreit die Kegel

Heimgekehrt aus Gefangenschaft und Lazaretten, suchten einsatzfreudige Männer in Marktbreit Gelegenheiten, sich in geselliger Runde zu treffen und einen Ausgleich zum Berufsleben zu starten. Mit diesen Gedanken gründeten sieben Männer 1920 den Kegelclub Germania (SKC). In diesen Tagen, 102 Jahre später, feierte der Sportkegelclub Germania 1920 Marktbreit mit einem Festkommers in der Rathausdiele. Der stellvertretende Vorsitzende Karsten Schober moderierte den Abend und begrüßte zahllose Gäste. Er beklagte, dass im Landkreis Kitzingen nur noch zwei weitere Kegelvereine bestehen.