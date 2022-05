Der Vorstand des Weinbauvereins Seinsheim war wie Weinprinzessin Lena länger im Amt als geplant. Die neue Weinprinzessin Marie Merbecks ist gekrönt, jetzt war es Zeit für Neuwahlen beim Verein. Die Mitglieder bestätigten Klaus Schilling für weitere vier Jahre.

Angenehme Temperaturen hatten es möglich gemacht, die Versammlung ins Freie vor die Vereinshalle zu verlegen. Dort berichtete Schilling, dass es eigentlich so gut wie nichts zu berichten gäbe, weil 2021 nicht viel los gewesen sei. Doch die Arbeit der Winzer in Weinbergen und Kellern habe natürlich stattgefunden. In den Weinbergen sei es ein außergewöhnliches Jahr gewesen. Keine Fröste im Frühjahr, normale Temperaturen, dafür aber hohe Regenmengen. Damit wurde der Falsche Mehltau (Peronospora) zum Problem, was in normalen Jahren nicht vorkommt. Vereinzelt habe es dann auch noch den Echten Mehltau (Oidium) gegeben.

Gute Ergebnisse beim Wein

Am 24. September hat dann die Lese in Seinsheim begonnen. Das Ergebnis seien gute Qualitäten gewesen, freut sich der Weinbauvereinsvorsitzende. Schriftführer Florian Bergmann ergänzte den Bericht. So hätten einige Stammtische, unter anderem ein Winzerstammtisch, zur Situation der Trauben stattgefunden.

Statt an Pfingsten wird heuer das Seinsheimer Weinfest am 30. und 31. Juli im Freien auf dem Weinfestplatz stattfinden. Der Samstag sei noch in Planung, informierte Klaus Schilling. Am Sonntag starte man mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach gibt es Mittagessen und Musik. Am späteren Nachmittag spielen dann die Altmannshäuser.

Letzter Kassenbericht für Peter Fischer

Nach 37 Jahren war es für Peter Fischer der letzte Kassenbericht. Zwar sei in der Kasse für 2021 ein Minus zu vermelden, weil erneut kein Weinfest stattgefunden habe, dennoch verfüge der Weinbauverein über ein gutes Polster.

Wahlleiter und Ehrenbürger Heinz Dorsch hatte es bei den Neuwahlen einfach. Die Wahl war gut vorbereitet, für alle Posten waren Kandidaten da. Vorsitzender bleibt Klaus Schilling. Nach gut 30 Jahren hatte Stellvertreter Erich Dorsch seinen Posten zur Verfügung gestellt. Ihm folgt der bisherige Beisitzer Bernd Rückel nach. Schriftführer bleibt Florian Bergmann. In die Fußstapfen von Peter Fischer als Kassier tritt Viktoria Bergmann.

Als Beisitzer bestätigten die Mitglieder Stefan Schmer. Gerald Stumpf trat nach 28 Jahren nicht mehr an, Bernd Rückel ist nun ja stellvertretender Vorsitzender. Die neuen beiden Beisitzer heißen Franz Kernwein und Stefan Wägelein. Kassenprüfer sind wieder Gerhard Stütz und Petra Rützel.