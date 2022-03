Im Seinsheimer Friedhof gibt es ein Problem. Im Behälter, der eigentlich nur für Pflanzenabfälle gedacht ist, finden sich auch all die anderen Abfälle, die beim Grabschmuck so anfallen.

Im Friedhof stehen neben dem Grüngutbehälter auch weitere Tonnen zur Verfügung. Die Mülltrennung sei klar kommuniziert worden. Nur: "Das interessiert keinen Menschen", ärgert sich Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Komplette Gestecke, inklusive Draht und Kunststoffe fänden sich im Container. Wenn man den Inhalt so abgeben würde, wäre das Sondermüll und damit richtig teuer. Das Aussortieren der Fremdstoffe koste den Bauhof viel Zeit, sagte Albrecht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Die Lösung, bei der es einen Aufschrei geben werde, sei die, dass der Behälter entfernt werde. Dann müssten die Leute den Abfall mit nach Hause nehmen, meinte die Bürgermeisterin. In etlichen Friedhöfen gebe es schon keine Container mehr.

Alle Gräber könnten fotografiert werden

In der Sitzung wurde auch noch eine andere Möglichkeit angesprochen. Alle Gräber mit Gestecken könnten ab Allerheiligen fotografiert werden. Dann wisse man, von wem die Gestecke stammen, hieß es im Rat. Auch das Wort Videoüberwachung fiel, weil eben die Entsorgung als Sondermüll oder die Sortierung per Hand sehr teuer kommt. Thematisiert wird das Ganze auch bei der Bürgerversammlung am Mittwoch, 30. März.

Sorgen bereitet auch die gefahrene Geschwindigkeit durch Winkelhof. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. 87,1 Prozent der Fahrzeuge waren aber im Messzeitraum vom 25. Januar bis 16. Februar zu schnell. 673 Fahrzeuge seien zum Beispiel mit Tempo 70 durchgerauscht. Anscheinend müsse tatsächlich geblitzt werden, verlautete es aus dem Ratsgremium.

Keine Probleme tauchten bei der überörtlichen Rechnungsprüfung der Jahre 2018 bis 2020 auf. Darüber informierte die Bürgermeisterin das Gremium.

Wenn möglich, Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen

Einvernehmen erteilte der Marktgemeinderat zu diversen Bauvorhaben. So darf neben einem Ferienhaus ein Einfamilienhaus mit Flachdach zusammen mit einer Carportanlage entstehen. Dieses grenzt direkt an das Grundstück, auf dem das Jugendhaus entstehen soll.

In Wässerndorf dürfen auf ein Hausdach zwei weitere Satteldachgauben gebaut werden. In Seinsheim gab es eine Bauvoranfrage für ein Gartenhaus. Das kann wegen der Größe ohne Bauantrag errichtet werden. Bürgermeisterin Ruth Albrecht begrüßte es, dass vorher gefragt werde, damit nicht hinterher ein nachträglicher Bauantrag eingereicht werden müsse.

Die Bürgermeisterin rief alle Hausbesitzer auf, wenn möglich Wohnraum für Flüchtende aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Sie informierte des Weiteren, dass die Stellenausschreibung für den Kindergarten erfolgreich gewesen sei und eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden könne.