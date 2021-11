Seinsheim vor 53 Minuten

Seinsheim sagt Bürgerversammlungen ab

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fallen die Bürgerversammlungen für den Markt Seinsheim aus. Bürgermeisterin Ruth Albrecht hat sie abgesagt. „Alle raten derzeit, wieder die Kontakte einzuschränken“, sagte die Bürgermeisterin im Gespräch mit dieser Redaktion. Deshalb sei es schwierig, guten Gewissens solche Veranstaltung abzuhalten. Geplant waren die Bürgerversammlungen 17. November für Seinsheim und Iffigheim zusammen, am 22. November in Wässerndorf und am 24. November in Tiefenstockheim. Die Versammlungen sollen nun im Frühjahr 2022 nachgeholt werden.