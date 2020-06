Seinsheim oder Bullenheim: Wem gehört der See?

Die Halteverbotsschilder beim Seinsheimer Landschaftssee scheinen Wirkung zu zeigen, von einigen wenigen Leuten abgesehen, die der Bedeutung der Straßenverkehrszeichen nicht kundig sind. Doch Autos dicht an dicht stehen dort wie berichtet nicht mehr. Somit kann sich Bürgermeisterin Ruth Albrecht einem anderen Problem rund um den Landschaftssee widmen. Und Stand 21. Juni, wohl auch mit Erfolg. Bis zum nächsten Update vermutlich, wenn dann wieder alte Daten hochgeladen werden.

Gemeint ist Google Maps. Schon Thomas Rüttinger hatte in seiner Paraderolle des Gemeindedieners bei den Faschingsprunksitzungen der Seinsheimer Galgenvögel den Skandal aufgedeckt: Der Seinsheimer Landschaftssee heißt bei Google Maps "Bullenheimer Badesee". Nun, die Seinsheimer pflegen gute Beziehungen zu Bullenheim, nicht zuletzt durch das Weinparadies Franken. Dass allerdings ihr See nun zu Bullenheim gehören soll, das übersteigt auch eine innige Weinfreundschaft.

Beschwerden bei Google Maps eingereicht

Die Beschwerden bei Google Maps folgten und hatten auch Erfolg. Der Name wurde in die korrekte Bezeichnung "Seinsheimer Landschaftssee" geändert. Manche möchten den See allerdings auch nach dem langjährigen Bürgermeister Heinz Dorsch benennen, weil dieser einst für die Anlage des Sees gekämpft hatte und sich dafür viele "nette Worte" hatte anhören müssen. Als der See fertig war, war aber das Geschimpfe auf wundersame Weise verstummt. Die größten Motzer sollen die ersten Nutzer des Sees gewesen sein, erzählt man sich in Seinsheim.

Nun, vermutlich wäre Google Maps mit einem "Heinz Dorsch-Landschaftssee" restlos überfordert. Schließlich war bald nach der Korrektur wieder vom "Bullenheimer Badesee" bei dem digitalen Kartenwerk zu lesen. Möglicherweise befindet sich in den Tiefen des Servers immer noch die Bullenheimer Version. Aktuell ist – seit wenigen Tagen – wieder die korrekte Bezeichnung zu finden, fragt sich angesichts der Erfahrung der letzten Monate aber wie lange halt.