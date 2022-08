"Musikalische Auszeit" lautete das Motto des Konzerts in der Michaelskirche, das der Musikverein Volkach organisiert hatte. Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause war es wieder ein willkommenes Konzerterlebnis für etwa 150 Zuhörer, die eine Stunde lang dem Gemischten Chor und mehreren Solisten lauschten. Großer Applaus und großzügige Spenden waren der verdiente Lohn für die Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger.

Im Mittelpunkt stand die Ehrung von Joachim Vollmuth. Der passionierte Tenor ist seit 50 Jahren aktives Mitglied im Musikverein Volkach. Die Urkunde überreichte Musikvereinsvorsitzender Harald Schmitt. Wolfgang Sittler, der Vorsitzende des Sängerkreises Schweinfurt im Fränkischen Sängerbund, würdigte die Verdienste Vollmuths über fünf Jahrzehnte hinweg. Die Laudatio auf den Geehrten hielt beim anschließenden Sommerfest in der Volkacher Gebietswinzergenossenschaft Franken dessen Weggefährte und Ehrenmitglied Walter Heller in Versform. Er bescheinigte dem Jubilar viel Herzblut beim Singen und Liebe zur Musik. Vollmuth sei wichtiger "Eckpfeiler des Chors", dessen Mitglieder ihn auch als Freund und Ratgeber schätzen. Außerdem wurden zehn Sängerinnen und ein Sänger für zehn Jahre aktives Singen im Chor geehrt.

Erster öffentlicher Auftritt seit Ende 2019

Eine Auszeit nehmen von belastenden Problemen und Ängsten nehmen, wer möchte das nicht? Der Chor des Musikvereins offerierte beim Konzert in der Michaelskirche genau diese Möglichkeit während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Ende 2019. Das Publikum konnte Entspannung finden und Kraft tanken. Die getragene Ouvertüre spielten Martin Holzapfel an der Klarinette und Ian Ward am Klavier. Eric Saties "Gymnopedie 1" führte in ein meditatives Hören ein. Der Chor sang das vierstimmige "Vater Unser" von Christian Rinck mit Andacht und Inbrunst.

Sopranistin Jennifer Wittmann-Müller interpretierte das "Ave Maria" von Frank Schubert und die Arie "Sei stille dem Herrn" aus dem Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy innig und kraftvoll und gab den beliebten Stücken individuelle Nuancen. Der Chor intensivierte die andächtige Stimmung mit dem a capella gesungenen Lied "From a distance" von Julie Gold.

Den Abschluss bildete das ruhige, nachdenkliche "Evening Prayer" von Ola Gjeilo gemeinsam mit Michael Koch am Saxofon und Rainer Kogelschatz am Klavier. Der Chor entwickelte unter dem einfühlsamen Dirigat seiner Chorleiterin Anna Hager-Nikolay mit präziser Intonation die für Gjeilo typisch schwebenden, fast sphärischen Klänge, die zuletzt den Kirchenraum erfüllten und die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden den Zuhörerinnen und Zuhörern nahebrachten. Das Publikum war von der imposanten Klangfülle gerührt und ergriffen.