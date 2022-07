Kitzingen vor 15 Minuten

Segway aus den Marshall Heights gestohlen

Eine unbekannte Person hat am Dienstag, zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, in Kitzingen einen E-Scooter der Marke Segway-Ninebot gestohlen. Der Roller stand in den Marshall Heights auf Höhe der Nummer 19, teilt die Polizei mit, und war mit einem Zahlenschloss gesichert. Dieses wurde mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt. Der Beuteschaden beträgt circa 800 Euro.