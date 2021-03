In den schwierigen Zeiten dieser Pandemie wurde die neue Standarte des Gesangvereines 1910 Kleinlangheim kürzlich in der evangelischen Kirche St. Georg und Maria durch Pfarrer Harald Vogt gesegnet.

Durch ein Spalier von Fahnenabordnungen der ansässigen Vereine zog der Gesangverein mit der neuen Standarte aber auch seiner in 2020 hochwertig restaurierten Vereinsfahne in die Kirche ein mit einem schönen Orgelstück, gespielt durch Organistin Doris Müller. Pfarrer Harald Vogt fand auch die richtigen Worte im Segnungsakt und so war es ein erstes Lebenszeichen eines Gesangvereines in der Sängergruppe Kitzingen nach langer Zeit der Pandemie, die alle Vereine im Griff hat.

Dank in seiner Rede an die Kirchengemeinde durch den Ersten Vorstand Guntram Zielonka erging an alle Förderer des Vereins in 2020, die die vielen Anschaffungen und Änderungen für das angedachte Jubiläum in 2020 überhaupt erst möglich machten. Hervorgehoben wurde hierbei auch die Förderung zur Anschaffung der Standarte durch die ILEK Dorfschätze, die dieses Kleinprojekt mit einer großen Zuwendung bedachte. In seiner Ansprache gedachte Zielonka auch an die kürzlich verstorbene Sangesschwester Lieselind Schulz, die immer eine große Stütze des Gesangvereines war.

Von: Guntram Zielonka, Vorsitzender, Gesangverein 1910 Kleinlangheim