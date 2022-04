Auch wenn es „nur“ zu einer Platzierung in der oberen Tabellenmitte gereicht hat, so ist der 12. Platz beim höchstklassigen Debüt der Segnitzer Faustballmädels als vielversprechender Erfolg zu werten. Schließlich gingen bei den deutschen Hallenmeisterschaften der weiblichen Jugend U12 am Wochenende in Leipzig 18 Mannschaften an den Start. Dabei hatten es die Segnitzerinnen mit ihrem Trainer Siggi Gernet am Samstag in der Vorrundengruppe C zunächst mit fünf Gegnern zu tun.

Gegen den TV Unterhaugstett hatte Segnitz bei einer 5:11 Satzniederlage noch Anfangsschwierigkeiten. Im zweiten Satz lief es zwar besser, allerdings reichte das am Ende mit einem knappen 13:15 dennoch nicht zum Satzausgleich. Etwas leichter machte es den Segnitzer Mädchen die SG Bademeusel, die mit 11:4 und 11:8 den ersten Spielgewinn bescherten. Dafür hatte man gegen Schwerin beim 2:0 keine Chancen, bevor Segnitz gegen den MTV Diepenau beim 9:11 und 11:6 und gegen die Gastgeberinnen vom SC Leipzig mit 12:10 und 8:11 jeweils zumindest einen Punkt verbuchen konnten. Damit zog der TV Segnitz als Gruppenvierter mit 4:6 Punkten ins Achtelfinale ein und musste am Sonntag gleich gegen den ersten der Regionalgruppe Nord, den TV Jahn Schneverdingen, antreten. Auch diesmal hatte Segnitz Startschwierigkeiten, wobei es vor allem am spielerischen Aufbau mangelte und man sich am Ende mit 4:11 und 7:11 geschlagen geben musste. Nun war nichts mehr zu gewinnen und auch nicht mehr viel zu verlieren. Deshalb gab Trainer Siggi Gernet in den folgenden Spielen um die Plätze neun bis zwölf nochmals allen seinen Schützlingen die Gelegenheit, bei einer deutschen Meisterschaft zu spielen. Mit 7:11 und 9:11 gegen den FV Glauchau und mit 10:12 und 12:14 im Spiel um Platz elf gegen den TV Stammheim konnten die Mädchen zumindest noch einige Erfahrungen sammeln und die DM-Luft schnuppern.

Von: Norbert Bischoff (Turnverein Segnitz)