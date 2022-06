"Lieder, die von Herzen kommen", sangen die Segnitzer Sängerinnen und Sänger bei ihrer Hauptversammlung am Mittwoch und das war ihnen auch anzumerken, dass sie die Musik im Herzen tragen. Der Gesangverein hat die Coronazeit ganz gut überstanden.

Vorsitzende Silvia Gernet konnte mit dem Singen am Volkstrauertag zwar nur von einem Auftritt berichten. Immerhin habe sich aber der Probenbetrieb etwas normalisiert. Außerdem hat der Verein mit einem Schoppenabend am Dorfgemeinschaftshaus eine neue gelungene Veranstaltung ins Leben gerufen, die in diesem Jahr am 18. Juni wiederholt werden soll.

56 Mitglieder zählt der Verein derzeit, davon sind 26 aktive Sängerinnen und Sänger. Chorleiterin Annelies Gaar freute sich über das engagierte Mitsingen. Sie war sichtlich erleichtert, dass zumindest im Moment weitgehend Normalität herrscht. Kassier Willi Zink gab den Bericht über die Kassenlage des Vereins.

Außerdem standen Neuwahlen an. Dabei wurde Silvia Gernet als Vorsitzende bestätigt, ihre Stellvertreterin ist künftig Bettina Frank. Schriftführerin bleibt Gisela Mark, die Kasse organisiert weiterhin Willi Zink. Weitere Ausschussmitglieder sind Irmgard Düll, Reinhilde Bischoff, Bernhard Hörlin und Gertrund Kreglinger-Müller.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Personen geehrt: Reinhilde Bischoff, die seit 25 Jahren aktiv singt, wurde mit der silbernen Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet. Außerdem Gerhard Wunder der seit 40 Jahren Mitglied im Verein ist. Seit 40 Jahren ist Herbert Düll aktiver Sänger, der außerdem seit vielen Jahren als Kassenprüfer fungiert. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt die goldene Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes.

Marlene Bauer und Claudia Schwarz, die seit 50 Jahren im Gesangverein sind, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auf stolze 65 Jahre Mitgliedschaft bringt es Gisela Frank, die seitdem aktiv im Sopran singt. Sie erhielt die goldene Ehrennadel es Fränkischen und des Deutschen Sängerbundes und außerdem den langen Applaus der anwesenden Mitglieder. 65 Jahre aktiv im Chor singen, da gehört Ausdauer und Leidenschaft dazu, beides bringt Gisela Frank auch weiterhin mit.