Man sollte meinen, dass die Segnitzer Faustballer inzwischen alle Titel geholt haben, die es zu erreichen gibt. Ein Rathausempfang mit Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde ist lieb gewordene Tradition. Und dennoch: Als am Sonntag ein Banner mit der Aufschrift "Wir grüßen unsere Weltmeister" am Treppengeländer des Rathauses weht und gut 50 Anwohner auf ihre erfolgreichen Sportler warten, herrscht besondere Stimmung.

Eine Weltmeisterin, drei Weltmeister und einen Europameister gibt es zu feiern, das ist auch für den erfolgsverwöhnten TV Segnitz etwas Besonderes. Und so lobte Bürgermeister Peter Matterne die Leistung der jungen Leute überschwänglich und zeigte sich stolz auf den Verein, der die Gärtnergemeinde weithin bekannt macht.

Er gratulierte Svenja Schröder, die mit der Damen-Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hatte – bereits zum zweiten Mal, aber erstmals als Spielerin des TV Segnitz. Johann Schneider, Julian Schiffler und Kapitän Fabio Lauck hatten sich in der U18-Mannschaft ebenfalls an die Weltspitze gesetzt. Und Florian Fahle war als Teil der U21-Mannschaft Europameister geworden, er fehlte allerdings beim Empfang am Sonntag in Segnitz. Die Erfolge seien Resultat einer hervorragenden Jugendarbeit des Vereins, so der Bürgermeister. Außerdem konnte er sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: Offenbar war der Platz beim Turnier in Österreich in keinem guten Zustand: "Unser Platzwart hätte das nicht so nicht zugelassen. Respekt, dass ihr es auch bei diesen Verhältnissen geschafft habt!"

Dank geht auch an die Trainer

Vereinsvorsitzender Timo Hoffmann schloss sich den Lobesworten an: "Ihr habt gewonnen, was es zu gewinnen gibt, herzlichen Glückwunsch!" Sein Dank ging vor allem an die Trainer im Verein, die es immer wieder schaffen, erfolgreiche Mannschaften auszubilden. Er lud ein, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler noch bei einem kleinen Empfang am Sportplatz zu feiern.

Und es geht weiter mit der erfolgreichen Arbeit im Verein: Am kommenden Wochenende richtet der TV Segnitz die Deutsche Meisterschaft in der Männerklasse 60 aus, im September folgt dann die Männerklasse 55. An beiden Turnieren nehmen auch die Mannschaften aus Segnitz teil. Und der Platz wird sicher in hervorragendem Zustand sein.