S chon zum vierten Mal innerhalb der vergangenen drei Wochen hat ein Unbekannter in Segnitz Autoreifen platt gestochen.

Diesmal waren er oder sie in der Zeit von Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, in der Mainstraße in Segnitz "am Werk" und stach vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die beiden linken Reifen an einem geparkten Ford Focus platt.

Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.