Einen Bauplatz hat die Gemeinde Segnitz derzeit zu vergeben. Der war eigentlich schon verkauft, wurde aber wieder zurückgegeben. Um ihn möglichst gerecht zu vergeben, hat Bürgermeister Peter Matterne nun angekündigt, dass in der kommenden Sitzung des Gemeinderates am 12. Januar eine Verlosung unter den sieben Bewerbern stattfinden wird.

Dieses Vorgehen wurde im Rat so besprochen und beschlossen. Bei den Zuhörern und Zuhörerinnen in der Sitzung an diesem Mittwoch stieß das auf Unverständnis. Wieso auch auswärtige Bewerber berücksichtigt würden, wollen einige wissen, Bauplätze seien in der Gärtnergemeinde ja ohnehin knapp, da müssten Einheimische Bauwerber bevorzugt behandelt werden. In anderen Gemeinden gebe es auch entsprechende Regelungen. Der Bürgermeister wollte sich auf keine Diskussion einlassen und erklärte, das Gremium habe gemeinschaftlich so entschieden. Aber: Sobald das Baugebiet im Schind, in dem momentan noch die Archäologen das Sagen haben, in den Startlöchern stehe, werde es hier ein anderes Vergabeverfahren geben. Wie das dann aussieht, stehe heute noch nicht fest. Aber er könne sich eine Quote für Einheimische durchaus vorstellen. Man müsse allerdings vorsichtig sein mit allzu engen Vorgaben, schnell könne es Klagen wegen Diskriminierung geben.

Friedhofsarkaden werden saniert

Weiter ging es in der Sitzung um die Pflege des Grabes von Karl Danner. Danner ist der einzige Ehrenbürger der Gemeinde und war 35 Jahre lang Pfarrer in Segnitz, unter anderem während des Nationalsozialismus. Er hatte im Rahmen seiner Möglichkeiten den braunen Herrschern die Stirn geboten und vor allem die großen Judenmatrikel versteckt und so vor der Vernichtung gerettet. 1961 ist er gestorben, seitdem kümmert sich die Gemeinde um sein Grab. Alle zehn Jahre muss dieser Vertrag erneuert werden, die Räte beschlossen einstimmig die Fortsetzung dieser Vereinbarung, die auch die Pflege für das Grab der Familie Gregor umfasst. Der Bürgermeister erklärte, dass die Personen, die bisher die Aufgabe übernommen hatten, das nicht mehr tun. Bis jemand neues gefunden ist, übernimmt der Bauhof die Pflege.

Ebenfalls beteiligt sich die Gemeinde an der Sanierung der Friedhofsarkaden, die nun im Rahmen der Dorferneuerung abgewickelt werden kann. Die Kosten werden sich auf bis zu 5000 Euro belaufen, von denen 62 Prozent gefördert werden. Vom Rest übernimmt die Gemeinde 50 Prozent oder bis zu 2500 Euro. Was noch übrig bleibt, trägt die Kirchengemeinde, der der Friedhof gehört. Grund für die Sanierung ist ein Feuchtigkeitsschaden, dessen Ursache aber auch von Gutachtern nicht ermittelt werden konnte.

Gemeinsame Obdachlosenunterkunft soll eingerichtet werden

Für das Rathaus soll ein Glasfaseranschluss gelegt werden, um in Zukunft auch dort effizient digital arbeiten zu können. Dafür fallen Kosten von rund 27 000 Euro an, die zu 90 Prozent über eine Förderrichtlinie des Freistaates bezuschusst werden.

Die Mitgliedsgemeinden der VG Marktbreit planen, gemeinsam eine Obdachlosenunterkunft einzurichten. Diese soll in Marktbreit stehen, aber allen Gemeinden im Notfall zur Verfügung stehen. Die Kosten dafür werden je nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden umgelegt. Per Beschluss stimmten die Räte zu, die Aufgaben der Obdachlosenfürsorge an die VG zu übertragen.

Für die Überwachung des fließenden Verkehrs stellte Bürgermeister Matterne eine Kooperation mit der VG Wiesentheid in Aussicht, die das grundsätzlich angeboten hatte. Die Details müssen in beiden Verwaltungen noch geklärt werden. Nach wie vor gibt es aber keinen Partner für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.