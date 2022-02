Dettelbach vor 1 Stunde

Segensreiche Auszeit mit Überraschung

In vielerlei Gesten im Kleinen und Alltäglichen: "Werden wir zum Segen!". Mit diesem Ruf antworteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer –des Seniorengottesdienstes im in der Stadtkirche St. Augustin Dettelbach. So durch ein nettes Wort, eine zärtliche Geste, einen Brief, der Mut macht, durch Lachen und Tränen, durch das gemeinsame Miteinander, Beten und Singen, durch das Dasein. Alles zusammen ein Kontrastprogramm zur Tristesse inmitten der turbulenten Zeit im Februar. Altenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz, der den Gottesdienst zusammen mit Irene Stockmann und Eleonore Schneider vom Dettelbacher Seniorenkreis leitete, ermunterte die Gottesdienstbesucher in ihrer kleinen Welt nach ihren Möglichkeiten zu suchen, Lasten der anderen mitzutragen, Schwächere in Schutz zu nehmen und so segensreich zu wirken. Ein kleiner Strauß mit Frühlingsboten aus Winterlingen und Schneeglöckchen schmückte den Altar. Die Anwesenden erlebten eine Stunde der Freude und Gemeinschaft, wo neben den vertrauten Liedern und Gebeten auch himmlische Gefühle aufkamen. "Wenn ich mal im Himmel bin"…. so in einem Liedvers nach der Melodie "Horch, was kommt von draußen rein" Dies und viele Lieder des Dankes erfüllten, begleitet von Rita Selzam, auf der Orgel den Kirchenraum. Zur Überraschung übergaben die Verantwortlichen noch runde Teile einer besonderen Torte mit den Worten: "So nehmt euch Zeit und genießt sie satt in geglückter Runde Blatt für Blatt.