Altenschönbach vor 39 Minuten

Seegottesdienst am "Lochmühlsee" Altenschönbach

Im Rahmen eines kleinen Gemeindefestes der Kirchengemeinden Altenschönbach und Prichsenstadt fand ein Seegottesdienst am "Lochmühlsee" Altenschönbach statt. In Vertretung des erkrankten Ortspfarrers Martin Voß, wurde dieser von Pfarrer i. R. Erich Eyßelein gestaltet. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von den Posaunenchören Altenschönbach und Prichsenstadt. Ehrengäste waren Frau Landrätin Tamara Bischof und der 1. Bürgermeister von Prichsenstadt, René Schlehr. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es ein geselliges Beisammensein mit deftiger Bewirtung sowie Kaffee und Kuchen.