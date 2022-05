Volkach vor 1 Stunde

Sechs Reifen am Bahnhofsplatz in Volkach zerstochen

Am Bahnhofsplatz in Volkach ist es zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 6 Uhr, zu zwei Sachbeschädigungen gekommen. Eine unbekannte Person zerstach insgesamt sechs Reifen an zwei dort geparkten Autos. Bei einem silbernen Audi A1 wurden alle vier Reifen zerstochen, während an einem brauen Opel Mokka zwei Reifen auf der Beifahrerseite angegangen wurden, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.