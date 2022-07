Abtswind vor 44 Minuten

Schwimmunterricht für Wiesentheider Grundschüler

Das war mal ein etwas anderer Unterricht, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat! Die dritten und die vierten Klassen der Grundschule Wiesentheid bekamen an jeweils zwei Tagen Schwimmunterricht im Abtswinder Freibad. Dabei halfen viele zusammen: Die Mitglieder der Wasserwacht, die Bademeister und die Schwimmlehrer und Klassenleiter der Grundschule. Vor allem den ehrenamtlichen Abtswinder Kräften gilt unser herzlicher Dank für die engagierte und kompetente Betreuung der Kinder. Einige Kinder, die nicht oder nicht sicher schwimmen konnten, lernten die Schwimmbewegungen. Die Schwimmer festigten und bauten ihre Fähigkeiten aus, etwa das Tauchen oder den Startsprung. Einige schafften sogar das Schwimmabzeichen in Bronze. Der Schwimmunterricht war also für alle ein voller Erfolg!