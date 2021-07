Schwimmen lernen kann jeder in sieben Tagen. Wie das möglich ist, erfährt man in einem Vortrag der Volkshochschule Kitzingen am Dienstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge.

Der Referent Willy Klapheck hat als Ausbilder und Trainer mexikanischer Schwimmer vier Jahre in Mittelamerika gelebt und dort vielen Nichtschwimmern mit seiner besonderen Ausbildungsmethode das Schwimmen beigebracht. Dafür habe er die Anerkennung und Auszeichnung des mexikanischen Schwimmverbandes, als auch der deutschen DLRG erhalten, teilt die vhs mit.

ln seinem Bildervortrag möchte er die Freude am Schwimmen wecken und Anleitungen zum Erlernen der Atemtechnik sowie der Bewegungskoordination im Wasser im "Do it yourself-Verfahren" vermitteln. Denn jedes Jahr ertrinken immer mehr Menschen – insbesondere Kinder –, weil sie nicht schwimmen können.

Gleichzeitig nehme durch die Schließung der Schwimmbäder und das Fehlen von Schwimmlehrern die Möglichkeiten zum Erlernen dieser lebensnotwendigen Fähigkeit immer mehr ab. Diesem Mangel möchte Willy Klapheck mit der Anleitung zum Selbsterlernen des Schwimmens abhelfen.

Der Eintritt ist frei.