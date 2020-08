Schwimmbad Abtswind: Corona fordert die Badbetreiber

Das Betreiben eines Schwimmbads erfordert durch die Auflagen und Vorschriften wegen Corona derzeit auch in Abtswind deutlich mehr Aufwand. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen der Initiative zum Erhalt des Abtswinder Schwimmbads (IAS) bei ihrer Hauptversammlung zufrieden mit dem Betrieb in diesem Sommer. "Wir haben bislang die Herausforderungen durch Corona gemeistert. Wir mussten bislang noch keine Badegäste abweisen", sagte der in der Versammlung wieder gewählte Vorsitzende Rudi Weikert.

Die Veränderungen in diesem Sommer schilderte Bürgermeister Jürgen Schulz, Gründungsmitglied und Zuständiger für Bauangelegenheiten der IAS. Die Mehrarbeit, die er mit seinem Stellvertreter Jürgen Bünnagel und der Pächterin der Gaststätte, Manuela Gress, im Vorfeld für das Erstellen eines Konzepts hatt, habe sich ausgezahlt. Schilder, Plakate, Absperrbänder und Desinfektionsmittel mussten besorgt werden.

Zum geplanten Termin Mitte Mai öffnete das Bad unter den Vorgaben. Derzeit dürfe man bis zu 600 Badegäste gleichzeitig auf die Liegefläche lassen, im Schnitt habe man bei gutem Wetter etwa 400 Besucher am Tag. Die Badegäste kämen auch aus weiterer Entfernung. Viele schätzten es, so Schulz, dass man sich in Abtswind nicht im Vorfeld anmelden und Zeiten buchen müsse.