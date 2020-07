Schwester angeklagt: Tödlicher Sturz aus Krankenhaus-Fenster

Weil eine Patientin aus dem ersten Stock eines Krankenhauses stürzte und später an den Verletzungen starb, muss die damals diensthabende Krankenschwester 8400 Geldstrafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg war zunächst von einer fahrlässige Tötung ausgegangen und strebte eine Verhandlung am Kitzinger Amtsgericht vor der Strafrichterin an.

Das Drama geschah während der Nachtschicht im Mai vergangenen Jahres. Eine Patientin hatte nach einem Eingriff unter Vollnarkose offenbar ein sogenanntes Durchgangssyndrom entwickelt: Sie war infolge der Medikamente nicht bei sich und litt unter Halluzinationen. Die verwirrte 82-Jährige stieg in jener Nacht auf einen Stuhl und stürzte aus dem Fenster im ersten Stock. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, an denen sie kurz darauf starb.

Die Anklage war davon ausgegangen, dass die 49-jährige Krankenschwester die Anzeichen der Symptome hätte erkennen müssen und warf ihr deshalb fahrlässige Tötung vor. Laut Strafrichterin Patricia Finkenberger kam es in Kitzingen aber nicht zur Hauptverhandlung. Eine genaue juristische Aufarbeitung fand deshalb nicht statt. Die beteiligten Parteien einigten sich auf einen Strafbefehl. Die Krankenschwester muss eine Geldstrafe von 8400 Euro bezahlen, was 120 Tagessätzen zu je 70 Euro entspricht.