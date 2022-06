Wiesenbronn vor 1 Stunde

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rödelsee und Wiesenbronn

Zwischen Rödelsee und Wiesenbronn ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen, wie die Polizei berichtet. Der 28-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger fuhr auf der St 2420 in Richtung Wiesenbronn und wollte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer erkannte das Abbiegemanöver vermutlich nicht oder zu spät und setzte zum Überholvorgang an. Dabei kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite der Zugmaschine und wurde anschließend in den Straßengraben geschleudert. Der schwerverletzte Mann wurde durch den Notarzt versorgt und mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.