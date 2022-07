Abtswind 12.07.2022

Schwerer Unfall mit einem Tiertransporter auf der A3: Über 700 von 900 Ferkeln verendet

Wegen gesundheitlicher Probleme fuhr ein Lastwagenfahrer am Dienstag in die Baustellenbegrenzung der A 3 bei Abtswind. Trotz großen Aufgebots an Helfern gab es für die meisten Tiere keine Rettung.