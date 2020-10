Am Montag gegen 9.20 Uhr hat sich auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Marktbreit in Fahrtrichtung Ulm ein schwerer Unfall ereignet. Daran beteiligt waren laut Polizei zwei Lastwagen.

Aktuell sichern Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle ab und leiten den Verkehr ab der Anschlussstelle Kitzingen von der Autobahn ab. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, hieß es von der Polizei am Unfallort.

Aktuell (Stand: 12.50 Uhr) ist die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm für Reinigungsarbeiten noch immer komplett gesperrt. Die Ausweichrouten rund um Kitzingen sind überlastet. So staut sich der Verkehr auf der Strecke zwischen Marktbreit und Kitzingen und reicht bis Marktsteft zurück. Auch auf der B 8 in Kizingen und weiter bis zur A 7 reiht sich ein Fahrzeug ans andere. Es empfiehlt sich, diese Strecken wenn möglich zu umfahren.

Nähere Informationen zum Unfall folgen im Lauf des Tages.