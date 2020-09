Marktsteft vor 1 Stunde

Schwer verletzte Motorradfahrerin

Am Sonntagvormittag fuhr ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Wohnmobil auf der Staatsstraße 2271 von Marktbreit kommend in Richtung Kitzingen. An der Kreuzung zum Industriegebiet Marktsteft wollte er nach links in die Marktbreiter Straße zur Tankstelle abbiegen, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen.